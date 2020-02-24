شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى: شرفت اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين بـ"المنتدى العربي الاستخبارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة. وقال الرئيس السيسى علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"شرفت اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين في "المنتدى العربي الاستخباري" بالقاهرة، ونؤكد حرصنا على دعم كل المبادرات التي من شأنها أن تعزز التعاون بين الدول العربية لضمان استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسى: شرفت اليوم باستقبال رؤساء أجهزة المخابرات المشاركين بـ"المنتدى العربي الاستخبارى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.