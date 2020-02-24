- 1/15
- 2/15
- 3/15
- 4/15
- 5/15
- 6/15
- 7/15
- 8/15
- 9/15
- 10/15
- 11/15
- 12/15
- 13/15
- 14/15
- 15/15
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تنبيه الدكتور على عبد العال على الوزراء أكثر من مرة بعدم توقيع أى طلبات للنواب أثناء سير الجلسة، مداعبا النواب:" أنتم أول مرة تشوفوا الوزراء عشان بتهنوهم ".
جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، ورحب الدكتور على عبد العال بعدد من الوفود الشبابية بمصر الذين يحضرون الجلسة من شرفات المجلس والذى يأتى فى اطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية .
وأضاف على عبد العال، أن أكبر عدد من الشباب زاروا البرلمان الحالى و أنه لم يحدث هذا فى المجالس التشريعية السابقة حيث حضر الجلسة وفد من الشباب ممثلا لوزارة الشاب تحت شعار اعرف برلمانك .
أحد النواب متحدثا
أحد النواب
الجلسة العامة
جلسة البرلمان
حديث النواب
رئيس البرلمان
رئيس مجلس النواب
ضحكة رئيس البرلمان
على عبد العال
مناقشات نيابية
نائب بالبرلمان
نائب
نائبة
نقاش ضاحك بين نائبين
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.