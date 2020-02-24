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رئيس البرلمان لـ "الوزراء": لا توقيع للطلبات أثناء الجلسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، تنبيه الدكتور على عبد العال على الوزراء  أكثر من مرة بعدم توقيع أى طلبات للنواب أثناء سير الجلسة، مداعبا النواب:" أنتم أول مرة تشوفوا الوزراء عشان بتهنوهم ".   

 

جاء ذلك بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، ورحب الدكتور على عبد العال بعدد من الوفود الشبابية بمصر الذين يحضرون الجلسة من  شرفات المجلس والذى يأتى فى اطار دور المجلس فى نشر الثقافة البرلمانية .

 

وأضاف على عبد العال، أن أكبر عدد من الشباب زاروا البرلمان الحالى و أنه لم يحدث هذا فى المجالس التشريعية السابقة حيث حضر الجلسة وفد من الشباب ممثلا لوزارة الشاب تحت شعار اعرف برلمانك .

 

 

 

أحد النواب متحدثا
أحد النواب متحدثا

 

أحد النواب
أحد النواب

 

الجلسة العامة
الجلسة العامة

 

جلسة البرلمان
جلسة البرلمان

 

حديث النواب
حديث النواب

 

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رئيس البرلمان
رئيس البرلمان

 

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

 

ضحكة رئيس البرلمان
ضحكة رئيس البرلمان

 

على عبد العال
على عبد العال

 

مناقشات نيابية
مناقشات نيابية

 

نائب بالبرلمان
نائب بالبرلمان

 

نائب
نائب

 

نائبة
نائبة

 

نقاش ضاحك بين نائبين
نقاش ضاحك بين نائبين

 

 

 

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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