شكرا لقرائتكم خبر عن صور..رجال الشرطة تحت الأمطار يسطرون مشاهد إنسانية لمساعدة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من برودة الجو وهطول الأمطار بكثافة في الشوارع، إلا أن ذلك لم يمنع رجال الشرطة من التواجد في الشوارع، لتنظيم حركة المرور وسحب المياه، ومساعدة المواطنين في الوصول بسلام لمنازلهم.

وتواجدت القيادات الأمنية وسط الضباط والأفراد، في مشهد يؤكد على الدور الإنساني الذي يقوم به رجال الشرطة في مساعدة المواطنين، والتواجد معهم ومد يد العون لهم.

ولاقت سرعة تحرك رجال الشرطة وتواجد ضباط المرور في الشوارع، استحسان المواطنين الذين قدموا الشكر للعيون الساهرة، وعلى رأسهم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ووجه رجال المرور عدة وصايا للمواطنين أثناء قياداتهم المركبات على الطرق، أبرزها:

1- يجب السير بسرعات منخفضة نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار.=

2- التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا

3- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

4- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

5- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

6- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

7- تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

8- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم.

9- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

10-تجنب السرعات الجنونية اثناء القيادة على الطرق

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

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وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، فكشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .