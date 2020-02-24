شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر اليوم.. السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.





السيسى يؤكد أهمية دور المحاكم الدستورية فى عملية التنمية فى أفريقيا

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الرابع الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية للمحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، وذلك بحضور المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار الدكتور عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا.









زحام مرورى أعلى كوبرى أكتوبر من التحرير حتى رمسيس بسبب الأمطار

شهد كوبرى 6 أكتوبر زحام مرورى وتكدس للسيارات، بسبب تساقط الأمطار الغزيرة، وذلك أمام المتجه من المهندسين إلى مدينة نصر، وتظهر هذه الكثافات خاصة فى منتصف الكوبرى أعلى منطقتى التحرير ورمسيس.





وزارة المالية تحدد أسعار بيع جميع أنواع السجائر.. تعرف على التفاصيل

أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه بمتابعة الأسواق المحلية تبين وجود تفاوت ملحوظ فى أسعار بيع السجائر من محل لآخر، مما استوجب تحديث الجدول الموحد لهذه الأسعار، على ضوء الأسعار الفعلية التى تباع بها السجائر حاليًا، خاصة أن بعض المحلات تغالى فى بيعها، مستغلة عدم تدقيق المواطنين فى أسعارها.





تعرف على فريق ناشئي الزمالك أمام الأهلي في القمة

تقرر بشكل رسمي خوض فريق الزمالك مباراة القمة أمام النادي الأهلي المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز، بفريق مختلط من قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء.





وفاة سادس حالة بفيروس كورونا فى إيطاليا فى أسوأ تفش للمرض خارج آسيا

قال مسؤولون اليوم الاثنين ، إن شخصا سادسا توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في إيطاليا في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لاحتواء التفشي بينما تراجعت أسواق المال بسبب مخاوف من التأثير الاقتصادي لانتشاره.وأظهرت أحدث بيانات أن عدد المصابين بالعدوى تخطى 220 منذ يوم الجمعة، الأغلبية العظمى منهم في منطقتي لومبارديا وفينيتو النيتين بشمال البلاد.





مرتضى منصور يسجل بيان عدم خوض الزمالك مباراة القمة بحضور اللاعبين بالنادى

استقر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على تسجيل بيان عدم خوض الفريق الأبيض مباراة القمة أمام الأهلى، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف مساء اليوم، الاثنين، فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد البيان الذى أصدره مجلس الإدارة بالانسحاب من المسابقة المحلية.





دار الإفتاء: يجوز للمرأة تنظيف حاجبيها بإذن زوجها.. فيديو

أجرت دار الإفتاء المصرية اليوم الإثنين، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه هل تنظيف الحواجب حرام مع العلم أننى متزوجة؟".





البرلمان يوافق على زيادة الضريبة المفروضة على السجائر والمعسل

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.





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الكويت تعلن إغلاق منافذها البحرية والبرية والجوية مع العراق بسبب كورونا

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، إغلاق كافة المنافذ البرية، والبحرية، والجوية مع العراق، فى أعقاب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19، وقال نائب وزير الخارجية الكويتية للشئون القنصلية السفير سامى الحمد -فى مؤتمر صحفى عقده مركز التواصل الحكومى الكويتى اليوم فى قصر السيف- إن ذلك الاجراء تم اتخاذه من قبل الحكومة الكويتية، فى إطار جهودها لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID19.





عمر ربيع ياسين: الزمالك سيواجه الأهلي بالناشئين وهيبوظ الماتش فى أول 5دقائق

كشف الإعلامى عمر ربيع ياسين عن مخطط نادى الزمالك الذى ينوى تنفيذه خلال مواجهة الأهلى، المقرر إقامتها مساء اليوم باستاد القاهرة فى بطولة الدورى العام.





وصول حافلة لنقل ناشئى الزمالك إلى استاد القاهرة استعدادا لمباراة القمة

وصلت حافلة نقل فريق ناشئى الزمالك إلى مقر القلعة البيضاء تمهيدا لنقل اللاعبين إلى استاد القاهرة لخوض لقاء القمة المؤجلة أمام الأهلى، المحدد لها السابعة والنصف مساءً، بالإضافة لتواجد ثلاث سيارات شرطة لتأمين اللاعبين فى الطريق إلى استاد القاهرة.





مؤسسة فاروق حسنى تهنئ وائل السمرى لحصوله على جائزة الصحافة المصرية

هنأت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، الشاعر والكاتب الصحفى وائل السمرى، رئيس التحرير التنفيذى لجريدة الخليج 365، وعضو مجلس الأمناء لحصوله على جائزة الصحافة المصرية لعام 2019 متمنين له دوام النجاح والتميز، وقال فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "مبروك للابن العزيز وائل السمرى هذا الفوز الذي تستحقه وأمنياتى لك بمستقبل باهر".





ملك ماليزيا يتسلم استقالة مهاتير محمد ويعينه رئيس وزراء مؤقت

أعلن أمين عام الدولة فى ماليزيا محمد زوكى على، اليوم الإثنين، أن ملك البلاد السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، تسلم استقالة رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد، ولكنه حريص على تعيينه رئيسا مؤقتا للوزراء لتسيير الأعمال لحين تعيين رئيس وزراء جديد، وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 43 من الدستور الماليزي.





مصطفى محمد قبل 3 ساعات من القمة: الجو سقعة أوى فى البيت

غرد مصطفى محمد، مهاجم نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر، منوهًا بإمكانية عدم مشاركته في مباراة القمة، التي تجمع الأهلي والزمالك في تمام السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.





البرلمان يوافق نهائيا بالإجماع على تعديل قانون الكيانات الإرهابية

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا وباجماع الموجودين على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.





نجوى كرم عن كورونا: "عندنا زبالة فيها مناعة للبلد تقتل أى بكتيريا جاية من برة"

علقت النجمة اللبنانية نجوى كرم بشكل ساخر عن الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد، حيث قالت فى لقاء تليفويوني معها :"عندنا مناعة.. وزبالة في البلد تقتل كل البكتيريا الجاية من برة"، وذلك تعليقا علي أزمة القمامة في لبنان التى أثارت الجدل منذ عام 2015 عندما أغلقت السلطات اللبنانية موقع مكب نفايات رئيسي بالقرب من بيروت، ولم ترتب له بديل.





أمطار غزيرة على القاهرة والجيزة.. والأرصاد تحذر: الموجة مستمرة

تشهد القاهرة والجيزة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا، على أغلب أنحاء المحافظتين، وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.



