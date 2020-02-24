مدبولي وعبدالعال يشاركان في احتفالية الذكرى الـ59 لدولة الكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

تصوير- هاني رجب:

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رفقة عدد من الوزراء، في الاحتفال الذي أقامته سفارة دولة الكويت بالقاهرة، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت، والذكرى التاسعة والعشرين لعيد التحرير.

وهنأ رئيس الوزراء، السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت لدى القاهرة، بهذه المناسبة الغالية، متمنيا أن يعيدها الله على دولة الكويت الشقيقة قيادة وشعباً، بالخير والأمن والرخاء.

وشارك في الاحتفالية، الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتورة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وأسامه هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وعددا من الشخصيات العامة.

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وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية الكويتية تعدُ نموذجاً للعلاقات الثنائية المُتميزة، في ظل روح الإخاء السائدة، والروابط المشتركة، والسعي الدائم لتدعيم علاقات التعاون لاسيما في المجال الاقتصادي، والتشاور بشأن القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وفى كلمته أكد السفير محمد صالح الذويخ، على عمق الروابط والعلاقات المتينة التى تربط مصر والكويت، قيادة وحكومة وشعبا، وعلى التعاون المشترك فى مختلف المجالات، موجها الشكر لرئيس الوزراء، والوزراء، والحضور، على مشاركتهم فى هذه الاحتفالية.

وأكد الدكتور " عبد العال "، على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، متمنياً لدولة الكويت الشقيقة المزيد من التقدم والرخاء والازدهار .

ورافق الدكتور على عبد العال خلال التهنئة المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب.

وجدير بالذكر أن دولة الكويت تحتفل يوم 25 فبراير من كل عام بذكرى استقلالها عن المملكة المتحدة، ويأتي الاحتفال هذا العام بالعيد الوطني الـ 59 ، والذكرى الـ29 لتحرير دولة الكويت.