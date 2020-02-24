ننشر تفاصيل زيادة أسعار السجائر والمعسل بعد موافقة "البرلمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
وافقت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبية على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون الجديد على أن "يُستبدل بنص المسلسلين أولًا (1ب3 - 1ب4)، من الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة ما يلي:
أولًا بالنسبة للسجائر (لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة).
- ضريبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي بالإضافة إلى ما يلي:
- 400 قرش للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا.
- 650 قرشًا للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 24 جنيهًا وحتى 35 جنيهًا.
- 700 قرش للعبوة التي يزيد سعر بيع المستهلك النهائي على 35 جنيهًا.
ثانيًا بالنسبة للمعسل والنشوء والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط.
- 200% للمستورد.
- 165% للمحلي.
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