الداخلية: قافلة طبية لتوقيع الكشف على نزلاء منطقة سجون "القطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وجه قطاع السجون بوزارة الداخلية، قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية إلى "منطقة سجون القطا"، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبي على النزلاء وتقديم الرعاية الطبية لهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه تم سحب عينات من نزلاء السجن، كإجراء وقائي للكشف المُبكر عن "فيروس سي" بالتعاون مع الجهات المعنية بوزارة الصحة.
وأضافت: وتوالى وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.
وتابعت: يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وفى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والارتقاء بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون، لا سيما الرعاية الصحية.
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