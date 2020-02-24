محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بأسيوط، وبحوزته 475 طربة لمخدر الحشيش بقصد الإتجار. وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد مواقف الأوتوبيسات بأسيوط من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، وبحوزته حقيبتان بداخلهما (475 طربة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 47,5 كيلو جرام). وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 475 طربة حشيش داخل حقيبتين بموقف أتوبيس في أسيوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.