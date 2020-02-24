أخبار مصر | سحب مياه الأمطار بمحيط متحف المصري بميدان الرماية (فيديو)

دفعت شركة الصرف الصحى بالقاهرة، بعشرات السيارات والمعدات لشفط المياه من الشوارع بشرق القاهرة، ورصدت كاميرا "الخليج 365" عملية سحب مياه الأمطار بمحيط المتحف المصري بمنطقة الرماية والتي أدت لأزمة مرورية بالمناطق المجاورة وتوقف حركة السير تماما.

وشهدت مناطق القاهرة والجيزة، اليوم، هطولًا كثيفًا للأمطار، وذلك بعد توقعات الأرصاد بانخفاض في درجات الحرارة، وسوء للأحوال الجوية مما أدى إلى شلل في حركة المرور بعدد من الميادين وعزوف المواطنين عن النزول للشوارع.