أخبار مصر | قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن الأمطار الغزيرة بمدينة نصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من محافظ القاهرة بشأن الأمطار الغزيرة بمدينة نصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تدعيم الأجهزة التنفيذية الموجودة لشفط مياه الأمطار بمنطقة المنصة بـ 25 شفاط للمساعدة فى سرعة شفط المياه بالمكان. ويتواجد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والاجهزة التنفيذية بالمحافظة الآن بمنطقة المنصة بمدينة نصر لتفقد أعمال شفط مياه الأمطار يرافقه رئيسى شركتى المياه والصرف الصحى. وشهدت منطقة المنصة بمدينة نصر تجمعات لمياه الأمطار وكادت أن تغرق لولا التحرك السريع لأجهزة محافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ العاصمة.

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