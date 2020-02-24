أخبار مصر | التضامن: برنامج فرصة يسلم 51 مشروعًا تنمويًا بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: برنامج فرصة يسلم 51 مشروعًا تنمويًا بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلم برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الإثنين، عدد 51 مشروعا تنمويًا بحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ وعاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الإجتماعي لبرنامج فرصة ونصر الدين حاج الأمين، الممثل القطري لمنظة الأغذية والزراعة "الفاو" وعبدالبديع قورة، المسئول التنفيذي للبرنامج، وذلك ضمن فعاليات البرنامج.

وقال عاطف الشبراوي مستشار برنامج فرصة، إن البرنامج يشهد أولى مراحل جني الثمار وتوزيع عدد من المشروعات التنموية المستدامة من رؤوس أغنام وتشغيل المستفيدين في مشروع الصوب الزراعية التي تنفذها جمعية تنمية المجتمع بمحافظة الفيوم وهو مايخلق فرص عمل مستدامة للأسر المستفيدة وتحويلهم من الاتكالية إلي الإنتاجية.

وأضاف الشبراوي أن المشروع بالتعاون مع "الفاو" يهدف الى تحسين الأمن الغذائي والتغذية في مصر وتحسين مؤشرات الفقر خاصة في مجال التمكين الإقتصادي من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر ذات عائد اقتصادي وإجتماعي لإستهداف النساء والشباب، حيث يتم منح قرض تكافلي للمستفيدين الذين ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، وتبلغ قيمة المشروع 7600 جنية، ويقوم المستفيد بسداد 40% من قيمة القرض علي مدة 15 شهرًا، و60% من قيمة المشروع منحة لا ترد، ويتكون المشروع من عدد اثنين رؤس نعاج عشار محصنة ومؤمن عليها.

وفي كلمته، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالمشروعات التي تقدمها وزارة التضامن الإجتماعي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة FAO بمصر لمساعدة الأسر الأولي بالرعاية بالقري البعيدة عن التنمية وفرص العمل، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تنمية مثل هذه القرى، وإقامة مشروعات لمساعدة محدودي الدخل مثل برنامج فرصة الذي يستهدف الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" والقادرة على العمل منها.

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وأضاف "الأنصاري" أن التحديات التي مرت بها الدولة والتي استلزمت تنفيذ عدد من الإجراءات للاصلاح الاقتصادي على أرض الواقع لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، تزامنت مع تنفيذ الدولة لبرامج التمكين الإقتصادي للمرأه والشباب وكذا منح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لتقليل السلبيات التي نتجت من عملية الاصلاح الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة الحد من الزيادة السكانية من أجل الشعور بالتنمية.

ومن جانبه، قال نصر الدين حاج الأمين، الممثل القطري لرنامج الأغذية والزراعة FAO بمصر، إن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهد لتنمية الأسر الأكثر فقرًا، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ مشروع توزيع الأغنام في محافظة الفيوم من خلال الجمعيات الأهلية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي

ولفت إلى أن المنظمة قامت بتدريب 10 آلاف سيدة وشاب بمصر من خلال المدارس الحقلية، وقامت بتوزيع 1500 مشروع صغير ومتناهي الصغر بقيمة 20 مليون جنية، وقامت بإنشاء 10 مدارس، و15 مطبخ، ونفذت 7 نماذج لحدائق صغيرة، فضلًا عن ختام المشروع اليوم من الفيوم بتسليم 102 رأس ماشية ل 51 أسرة من قريتي قوته بمركز يوسف الصديق والناصرية بمركز الفيوم.