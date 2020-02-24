أخبار مصر | نائب محافظ الجيزة: إزالة التعديات على أملاك الدولة في بشتيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب محافظ الجيزة: إزالة التعديات على أملاك الدولة في بشتيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد رئيس المدينة، حملة لإزالة تعديات على أراضي أملاك الدولة بامتداد مجمع المدارس بمنطقة القنطرة البيضاء بقرية بشتيل.

وشملت الإزالة مبنى من الطوب الأحمر على مساحة ٥٠ مترا وكشك من الصفيح ورفع تجمعات من القمامة ووضع مكانها صناديق خاصة للقمامة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات المهندس إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، خلال جولته اليوم بقرية بشتيل، للتصدي بكل حزم لجميع أشكال مخالفات البناء دون ترخيص واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها.

