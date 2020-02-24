أخبار مصر | مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون التمويل الاستهلاكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، نهائيا خلال جلسته العامة المُنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون ممقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، والذي يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي، تحت مظلة رقابية تهدف لتحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلًا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة.

ويهدف القانون أيضا لإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

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ويشمل "التمويل الاستهلاكي"، تمويل شراء العديد من المنقولات: كالسيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات وغيرها، ويخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي، وإن كان لا يوجد ما يمنع من أن تستفيد منه الشركات والمؤسسات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية.