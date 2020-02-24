أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام' يطالب الصحف والقنوات بسرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام' يطالب الصحف والقنوات بسرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في القرار رقم 418 لسنة 2020، أعدها لجنة خبراء من بينهم ممثلين عن المجلس، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، وتم التوافق بين جميع أعضاء هذه اللجنة على كل ما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية من أحكام.

وأضاف المجلس في بيان له، إن اللائحة استوفت جميع إجراءاتها الشكلية، بما فيها أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ونقابتي الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أن جميع هذه الجهات أبدت موافقتها على جميع ما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية قبل إصدارها.

وأهاب المجلس بجميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، سرعة التوجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لتوفيق أوضاعها وفقًا للقانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي تم العمل بها اعتبارًا من تاريخ 17 فبراير 2020 (اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية)، وذلك إعمالًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018 المُشار إليه.