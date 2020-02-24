أخبار مصر | رئيس البرلمان يحيل عدة تشريعات جديدة للجان النوعية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس البرلمان يحيل عدة تشريعات جديدة للجان النوعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، وفي بداية الجلسة أحال عدة قوانين للجان النوعية المعنية بالبرلمان.

وأحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 إلى لجنة الخطة والموازنة، ومشروع قانون مقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 إلى لجنة الخطة والموازنة

كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بالموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء والموقع في القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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وأحال مشروع قانون مقدم النائب سعيد طعيمة و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن تعديل رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن صناعة واستيراد وتوزيع واستخدام الأكياس البلاستيكية إلى لجنة مشتركة من لجنتي الصناعة والشئون الدستورية والتشريعية.

وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمود عبد حسين و60 نائبا آخرين (أي أكثر من عشر أعضاء المجلس) بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشباب والرياضة والخطة والموازنة.

