أخبار مصر | "العناني" يشهد حفل الاستقبال الأول بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الياباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العناني" يشهد حفل الاستقبال الأول بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الياباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، مساء أمس الأحد، حفل الاستقبال الأول بمناسبة عيد ميلاد الإمبراطور الياباني، الذي اعتلى العرش في شهر أكتوبر من عام 2019.

وأقيم الحفل، في مقر السفارة اليابانية، وشهده عدد من الوزراء من بينهم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأسامة هيكل، وزير الإعلام، وعدد من سفراء الدول الأجنبية في مصر.

وخلال الاحتفالية، قدم السفير الياباني، نوكي مساكي، الشكر للضيوف، كما وجه في كلمته شكرا خاصا لوزير السياحة والأثار والذي حضر مراسم تنصيب الإمبراطور في طوكيو نيابة عن رئيس الجمهورية.

وأشار إلى انطباعات "العناني" عن مراسم تنصيب الإمبراطور التي أوضح فيها تقارب الحضارة المصرية القديمة ومراسم التتويج حيث يلعب قرص الشمس أهمية ومكانة في التقاليد الروحانية للعائلة الإمبراطورية اليابانية مثلما كان في مصر القديمة حيث كان للإله رع اله الشمس دور مهم في مراسم تتويج الملك الجديد.

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واستطرد سفير اليابان كلماته قائلًا: إن عام ٢٠١٩ كان عاما مليئا بالأحداث التاريخية والتي سمحت بفرصة لتطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليابان.

وأضاف أن العام الجاري أيضا مهم للغاية حيث أن العالم ينتظر حدثين كبيرين هما دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو والذي ستشارك فيها فريق كرة القدم وفريق الجودو المصري، أما الثاني فهو افتتاح المتحف المصري الكبير بميدان الرماية، والذي هو أحد مظاهر التعاون بين مصر واليابان في مجال العمل الأثري ومساهمة من اليابان من أجل الحضارة والتراث العالمي.

وتمنى أن يكون هذا الافتتاح فرصة لتنمية علاقة الصداقة الخالدة بين مصر واليابان.