أخبار مصر | العناني يوجه بوضع رؤية للترويج للسياحية في الأسواق العالمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العناني يوجه بوضع رؤية للترويج للسياحية في الأسواق العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعد دمج الوزارتين.

وتابع وزير السياحة والآثار خلال الاجتماع جدول أعمال المجلس، ووجه بضرورة وضع رؤية وخطة شاملة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق العالمية المختلفة، وتضافر الجهود بين القطاعات المختلفة بالوزارة والقطاع السياحي الخاص من أجل استحداث أدوات متنوعة للترويج السياحي، وتحديث آليات التسويق لمصر بالخارج.

وأكد على ضرورة الاستماع إلى جميع المقترحات والآراء المختلفة، والاستفادة من خبرات السادة أعضاء مجلس الإدارة، الذي يضم رئيس اتحاد الغرف السياحية وروؤساء الغرف المختلفة وعدد من الخبراء في التسويق والمجال السياحي، وذلك للنهوض بالقطاع السياحي في مصر.