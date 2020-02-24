شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل الدكتور مجدي يعقوب: «رمزًا وطنيًا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مكتبه، الإثنين، الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب المصري العالمي، يرافقه الدكتور مجدي إسحاق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب لجراحات القلب، والدكتور محمد غنيم، أستاذ زراعة الكلى.

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وحرص الدكتور مجدي يعقوب خلال اللقاء على دعوة رئيس مجلس الوزراء لوضع حجر أساس مركز مجدي يعقوب العالمي لجراحات وأبحاث القلب، بمدينة السادس من أكتوبر، كامتداد لمركز القلب بأسوان، مؤكدًا أن تلبية هذه الدعوة تضيف زخماً لانطلاقة هذا المشروع الطبي العملاق، الذي يحظى باهتمام ودعم وتمويل من جانب العديد من الشخصيات المصرية والعربية والمؤسسات المختلفة، حيث تصل تكلفة إقامته وتجهيزه إلى نحو 4 مليارات جنيه، ويهدف إلى إجراء عدد كبير من العمليات سنوياً بالمجان، يكون للأطفال نصيب أكبر منها.

من جانبه، رحب رئيس مجلس الوزراء بالجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب والحضور، معرباً عن سعادته لاستقباله بمقر مجلس الوزراء، مؤكداً حرصه على تلبية الدعوة لدفع العمل بهذا الصرح الطبي الهام.

وأشار مدبولي إلى تقدير الوطن وأبنائه للدكتور مجدي يعقوب الذي يعدُ رمزا وطنياً للمصريين ذوي الإسهامات الكبيرة في مجالاتهم، والذين يمنحون الوقت والجهد للمساهمة في دورهم المجتمعي تجاه وطنهم وأبنائه.

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالدكتور العالمي لجراحات القلب مجدي يعقوب

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالدكتور العالمي لجراحات القلب مجدي يعقوب

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالدكتور العالمي لجراحات القلب مجدي يعقوب

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالدكتور العالمي لجراحات القلب مجدي يعقوب

الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء يلتقي بالدكتور العالمي لجراحات القلب مجدي يعقوب