شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار البرودة والأمطار بالمحافظات.. وإلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على كافة الأنحاء، وسقوط أمطار خفيفة على شمال الصعيد، متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وغزيرة ورعدية على مناطق متفرقة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تمتد إلى شمال سلاسل الجبال، ورياح معتدلة على كافة الانحاء باستثناء جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وتسبب سوء الأحوال الجوية، أمس، في إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر نتيجة زيادة سرعة الرياح عن المستوى المسموح خلاله بإقلاع البالون، وارتباك حركة المرور في المنيا نتيجة ضعف الرؤية على الطرق الصحراوية والزراعية، وهبوب رياح باردة، وتوقفت أغلب حركة المعديات النيلية منذ الصباح بسبب عدم وضوح الرؤية.

وفى بورسعيد، وجه المحافظ اللواء عادل الغضبان، جميع الأجهزة التنفيذية وشركة الصرف الصحى بالتواجد في الشارع على مدار الساعة لحين استقرار الأحوال الجوية، وسرعة الانتهاء من رفع كميات المياه المتراكمة نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة فجر أمس.

وفى أسيوط، سقطت أمطار خفيفة، ما دفع المحافظة لإعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة موجة الطقس السيئ، وحذرت المواطنين من الاقتراب من أعمدة الإنارة أو المحولات الكهربائية أثناء سقوط الأمطار، ووجه المحافظ بمراجعة كافة الإجراءات التي اتخذتها المراكز لمواجهة سوء الأحوال الجوية، والاطمئنان على اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة.