شكرا لقرائتكم خبر عن النواب يوافق على زيادة قيمة الضريبة على السجائر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافق مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة بزيادة قيمة الضريبة المفروضة على السجائر، في مجموعه، وإحالته لمجلس الدولة.

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