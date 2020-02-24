شكرا لقرائتكم خبر عن خاصية جديدة في «تيك توك» تسمح للأهل بمراقبة سلوك أطفالهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أضاف تطبيق «تيك توك» خاصية وضع الأمان العائلي، الذي يمنح الأباء رقابة كاملة على سلوكيات أبنائهم، حيث يتم الربط بين حساب الآباء وأبنائهم، كما يمكنك التحكم عن بعد في صلاحيات حسابات الأبناء.

ونلخص لك المميزات الجديدة في التالي:

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* إخفاء المحتوى غير المناسب

* الرسائل التي يمكن التحكم في استقبالها أي يمكن أن يجري تلقيها من الأصدقاء فقط أو إيقافها كلياً

* ضوابط وقت الشاشة، وضع حد صارم للوقت الذي يمكن استخدام التطبيق فيه كل يوم

هذه المميزات كانت متوفرة سابقا على منصة «تيك توك» ولكن كانت تعد يدويا ويجب إعادة ضبطها كل 30 يومًا.