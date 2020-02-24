شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: تسليم 105 عقود تمليك لمستثمري شق الثعبان بعد تقنين أوضاعهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت محافظ القاهرة استعداداتها لتجهيز 24 عقد تمليك جديدا سيتم تسليمها لمستثمري منطقة شق الثعبان الصناعية بعد تقنين أوضاعهم رسميا، مع التزامهم الكامل بتطوير واجهات الوحدات (ورش ومصانع) والمداخل والأرصفة طبقاَ للنموذج المعتمد من المكتب الاستشاري لمشروع التطوير حفاظاَ على نسق المظهر الجمالي العام بعيداَ عن العشوائية، وذلك استكمالاً لما تم توزيعه من قبل من عقود تمليك نهائية موثقة للمستثمرين ليصل إجمالي حالات التقنين والعقود المسلمة حتى الآن إلى 105 عقود.

وقال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن الجهود المبذولة من أجهزة المحافظة في هذا الملف لتقنين أوضاع المصانع والورش الموجودة بمنطقة شق الثعبان تأتى بهدف إدخالهم السريع في منظومة الاقتصاد الرسمي، والتي تضم أكثر من 2800 مصنع وورشة على مساحة تقدر بـ2،5 مليون متر مربع ويعمل بها أكثر من 50 ألف عامل.

وأضاف «عبدالعال» أن القاهرة مستمرة في تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية باسترداد حق الدولة من أراض متعدى عليها، وكذلك تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة وتحصيل حق الدولة حفاظاَ على ممتلكاتها وصيانة المال العام وترسيخ هيبة القانون على الجميع، وخاصة منطقة شق الثعبان الصناعية، موجهَا الشكر لأصحاب الورش والمصانع الذين تجاوبوا مع إجراءات التقنين بما عجل من خطوات تسليم عقود التمليك لمواقعهم بمنطقة شق الثعبان.