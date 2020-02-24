شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة النواب» تستدعي وزير الإسكان بسبب «تأخر تنفيذ أطفيح الجديدة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد فرج عامر، كلا من عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية وحسام رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، للحضور للجنة، للرد على طلب إحاطة للنائب قاسم أبوزيد بشأن «عدم إنشاء منطقة صناعية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، والتي صدر بشأنها قرار من رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة أطفيح الجديدة على مساحة 26 ألف فدان».

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جاء قرار اللجنة بدعوة الوزير خلال اجتماع اللجنة، الإثنين، وبعد أن رد ممثل محافظة الجيزة بأن «وزير الإسكان هو من نقل مسؤولية الأرض للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان».

فيما قال خالد رمضان، مدير مكتب وزير الإسكان لشؤون مجلس النواب، إن «الوزارة بالفعل استلمت مسؤولية الأرض يوم الأثنين الماضي، وتطلب مهلة 10 أيام للنظر في الموضوع مع «تعاونيات البناء والإسكان».

ودعا فرج عامر وزير الإسكان ورئيس هيئة تعاونيات البناء بالحضور للرد على طلب النواب عن الاعتمادات المالية التي تم صرفها، خلال الفترة الماضية وتكلفة المباني التي أقامتها، رغم أن الأرض كانت تحت حيازة القوات المسلحة قبل أن تتسلمها وزارة الإسكان قبل أسبوع.