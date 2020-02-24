شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع «أبوخريطة» لتدوير القمامة بشبين الكوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، التشغيل التجريبي لمصنع أبوخريطة لتدوير القمامة بشبين الكوم، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، ونائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة، والسكرتير العام المساعد للمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار خطة الوزارة لمتابعة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات.

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح مفصل عن المراحل المختلفة بدءًا من مرحلة استقبال القمامة والفرم ونخل الخشن ومرحلة فصل الهواء وكذا مرحلة الفرز اليدوى وكبس الـRdf وصولاً بمرحلة تشغيل السماد ونخله وتجهيزه للبيع.

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وقال «شعراوي» إنه تم تشكيل وحدة تنفيذية لمنظومة المخلفات بالمحافظات بمقر الوزارة بهدف المتابعة المستمرة للمنظومة وتحديثها بالتنسيق مع وزارة البيئة في بعض الجوانب الهامة بالمنظومة، مشيداً بالتطور الكبير التي شهدته المنوفية فيما يخص منظومة النظافة وتحسين البيئة خلال الفترة الأخيرة.

من جهته، أوضح محافظ المنوفية أن مصنع تدوير القمامة من أهم المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة على مساحة ( 5) أفدنة وبتكلفة إجمالية تقدر 130 مليون جنيه، وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة بما يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة، مؤكداً أن المصنع مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية لإجراء عملية الفرز وفق الاشتراطات البيئية والصحية والعلمية التي تكفل الاستفادة من هذه النفايات.

وأضاف أنه تم الإعلان عن طرح المصنع للاستثمار من خلال شركات متخصصة وذات خبرة عالية في مجال تدوير القمامة بما يعود بالنفع العام على المحافظة ومواطنيها.