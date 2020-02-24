شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يتابع حالة الطقس ويوجه برفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه أصدر توجيهات عاجلة، اليوم الإثنين، لجميع رؤساء القرى والمدن بالمحافظة، برفع حالة الطواريء، والإستعداد لمواجهة الأمطار حال سقوطها، بعدما شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار، وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لسرعة التعامل مع أي تجمعات للمياه.

وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة قيام رؤساء القرى والمدن والمديريات الخدمية، بتكثيف التواجد الميداني، وإخطار غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بأي مستجدات لسرعة التعامل معها، على أن تقوم الغرفه بدورها بالتنسيق مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ ضرورة جاهزية كافة المعدات، لسرعة التعامل مع أي مستجدات، حفاظاً على سلامة المواطنين، والممتلكات العامة والخاصة، مع استمرار المتابعة الميدانية لحالة الشوارع المختلفة.