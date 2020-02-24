شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يهنئ ببدء الصوم المقدس: الصوم الكبير فترة مقدسة للتوبة ومراجعة النفس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأقباط الأرذوثكس بمناسبة بدء الصوم الكبيرأمس، وألقى البابا عظة بمناسبة سيامة 25 كاهنا جديدا للخدمة بعدة كنائس ومناطق بالكرازة المرقسية في مصر والخارج من بينهم ٩ كهنة عموم لخدمة الكرازة بأفريقيا وبعض البلدان الأخرى و12 للقاهرة وثلاثة لإيبارشية المحلة الكبرى وكاهن واحد لإيبارشية ملبورن بأستراليا.

وأقيمت صلوات القداس والسيامة بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون صباح الأثنين، بمشاركة عدد كبير من أحبار الكنيسة والآباء الكهنة.

وقال البابا في كلمته: «اهنئكم أيها الأحباء ببدأ الصوم المقدس، اهنئكم لأننا نبدأ رحلة يسميها الأباء رحلة التوبة وأنها الفترة المقدسة لكي ما يراجع الإنسان نفسة ويفحص ذاته ويقدم توبة عن كل خطأ لكي ما يستحق أن يفرح مع المسيح في قيامته ويكمل سرورنا هذا الصباح».

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وأضاف: «بنعمة المسيح يقدم 25 شاب من الشمامسة بعد أن ذكوا من كنائسهم وايبارشياتهم لكي ما يصيروا كهنة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وخارج مصر».

في سياق متصل، عقد مجلس الكنائس المسيحية في العاصمة الهولندية أمستردام اجتماعه الدوري في المركز الثقافي القبطي بأمستردام التابع لإيبارشية هولندا، مساء أمس الأول، بعنوان «المسيح نور العالم».

تضمن برنامج الاجتماع، الذي حضره عدد من أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وبقية الطوائف المسيحية بالمدينة، عددًا من الكلمات، وقدم خورس شمامسة الإيبارشية عرضًا للألحان باللغة القبطية، وورش العمل، وفرصة مفتوحة للأسئلة، وفي نهاية اليوم التقطت بعض الصور التذكارية وقام نيافة الأنبا أرساني بتوزيع الهدايا التذكارية على الحضور.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها الكنيسة القبطية هذا الاجتماع.