شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 8 سنوات..«اليرموك» تُجري أول رحلة بحثية في البحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد توقف دام لـ8 سنوات، وتحديدا منذ عام 2012، لإجراء عمرة كاملة لسفينتى اليرموك وسلسبيل البحثيتين في الإسكندرية، أجرت سفينة اليرموك، أول رحلة بحرية بحثية في مياه البحر الأحمر، استمرت 20 يوماً، حيث عادت، الاثنين، إلى الإسكندرية بعد انتهاء رحلتها الأولى بفريق علمى، ترأسه الدكتور وليد الصاوى.

وقال الدكتور أحمد مصطفى النمر، رئيس لجنة السفن ومدير فرع المعهد للبحر المتوسط، إن سفينة الأبحاث «اليرموك» غادرت الميناء، يوم الثلاثاء الموافق 4/2/2020، حيث قام فريق عمل من المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بالتعاون مع فريق عمل من وزارة الإنتاج الحربي بإجراء أول رحلة بحرية بحثية للسفينة بعد إتمام العمرة الخاصة بها، مشيرا إلى أن رحلة السفينة «اليرموك» استغرقت حوالي 20 يوما، حيث انطلقت من رصيف ميناء الإسكندرية رقم (1) للقيام بالرحلة البحثية في البحر الأحمر وذلك لجمع العينات.

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وأوضح «النمر» أن «اليرموك» هي إحدى السفينتين البحثيتين اللتين تم إهداؤهما للحكومة المصرية من الوكالة اليابانية «جايكا» عام 1988، وكانت تبعيتهم إلى الشركة المصرية للصيد ومعداته التابعة لوزارة الزارعة ثم تم بعد ذلك نقل ملكيتهما للمعهد، وهما من أهم السفن البحثية الموكلة بتلبية احتياجات العمل البحثي داخل المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط.

بدورها، أشارت الدكتورة سوزان الحسانين خليف، رئيس المعهد السابق، إلى أن السفينتين «اليرموك» و«سلسبيل» موكلتان بمهمة مسح الشواطئ المصرية وتلبية احتياجات مصر من العمل البحثي داخل المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر، إلا أنه مرت بهما فترة طويلة توقفتا خلالها عن الحراك بالميناء الشرقي للإسكندرية الأمر الذي أدى إلى تآكل السفينتين، وأنذر بمخاطر عديدة من بينها إهدار المال العام والآثار البيئية الكبيرة والتأثيرات الخطيرة على آثار الإسكندرية الموجودة بقاع الميناء.

وأوضحت «خليف»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن «السفينتين ظلتا في وزارة الزراعة لمدة 10 سنوات وتم استلامهما في عام 1999 واليابان منحتهما للحكومة المصرية بقطع غيار كاملة وتم استخدامهما حتى عام 2012 حتى بدأتا في الحاجة إلى الصيانة نظراً لعدم توفير آلات ومعدات»، مشيرة إلى أنه «بعدما تسلمهما المعهد تم تخصيص سلسبيل للعمل في البحر المتوسط وكان لها عناية أكثر، واليرموك في البحر الاحمر إلا أنها توقفت عام 2012 لاحتياجها إلى عمرة كاملة وسلسبيل تم عمل عمرة لها أبحرت بها لمدة 4 أيام في الغرب إلا أنها توقفت هي الأخرى».

وعن السفينتين، قالت رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصائد إن السفينتين من طراز KLASS ANK وتم تغيير كل شئ في السفيتنين ما عدا الماكينات وتزويدهما بأحدث الأنظمة الخاصة بعملهما، لافتة إلى أنه «خلال الفترة من 1999 وحتى 2012 أجرتا السفينتين نحو 12 رحلة بحثية استكشافية في مياه البحرين الأحمر والأبيض المتوسط، وأبرز ما كشفت عنه السفينتين خاصة في غرب الاسكندرية مواقع صيد جديدة والمسح البحرى للمنطقة الغربية كلها والشرقية لمصر والدراسة البحرية والقاعية للمنطقة كلها».

سفينة اليرموك تجرى أول رحلة بحرية بحثية فى مياة البحر الأحمر

سفينة اليرموك تجرى أول رحلة بحرية بحثية فى مياة البحر الأحمر

سفينة اليرموك تجرى أول رحلة بحرية بحثية فى مياة البحر الأحمر