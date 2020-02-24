شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين يتحدث عن استضافة محمد رمضان وتطوير «ماسبيرو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه لا يوجد شخص مضار من عملية التغيير والتطوير التي تحدث لدي التليفزيون المصري الآن، سواء من النواحي المالية أو الإدارية، وما يدار من أقاويل هي مجرد وجهات نظر مغلوطة، وتم الاستعانة بما يزيد عن 90% من أبناء ماسبيرو في التطوير التي تحدث داخل المبنى.

وأضاف «زين»، هناك إشاعات تقول أن هناك 130 برنامج في الفضائية المصرية سوف يتم الغائهم، والحقيقة انهم 113 فقط، وليس من المعقول ان يكون هناك 113 برنامج على قناة واحدة فهذا الرقم كبير جدا، لأن أكثرهم متشابه ويخاطبون نفس الفئات، وهذا يجعل المشاهد يعزف عن مشاهدة التليفزيون، والحقيقة أن الإعلام حاليا يخاطب فئات أخرى ويجب أن يكون هناك تحديث ومواكبة للعصر، والبرامج المتشابهة يجب أن تخاطب فئات معينة، وقمنا برفع قدرة تردد الفضائية المصرية في عملية التطوير، وهذا يهدف إلى توصيل رسالة للعاملين وهي اننا موجودين معكم وليس ضدكم كما طورنا الاستديوهات .

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وحول حالة الغضب الموجودة لدي البعض لعدم اختيارهم في عملية التطوير قال «زين»: «هل من المعقول أن ناخذ جميع العاملين مرة واحدة في التطوير، فليس معني انني اخترت شخص يعني أن الشخص الثاني سيئ، جميع من يعمل في التطوير من أبناء ماسبيرو ويجب ان نستوعب الناس كلها، وعملية التطوير متبادلة ومستمرة، والتغير والمحتوي الذي يقدمه التليفزيون المصري ليس هو اخر مراحل التطوير، فهناك مراحل قادمة وتضم عدد آخر من العاملين» .

وحول غضب أبناء ماسبيرو من كلمة وائل الإبراشي ونردين فرج «إحنا التليفزيون المصري»: قال «زين»: «كل العاملين يقولون إحنا التليفزيون المصري، والناس تعتز بهذه الكلمة، ولكن الكلمة وقفت عندما قالها وائل الإبراشي ونردين فرج، وهم لا يقولون على أنفسهم ولكنهم يقولون على التليفزيون المصري الذي دخلوا فيه للعمل وهذا شرف لأي شخص».

وأضاف، «زين» أن الشائعات وصل إلى حد إلغاء نشرة التاسعة، وكان هناك ترويج لالغاء نشرة التاسعة وهذا لم يحدث لأن نشرة التاسعة هي من تراث ماسبيرو، وكلنا اتربينا عليها، فلا يمكن ان يصدق احد ان يتم الغاء النشرة، وتم تطوير شكلها.

وعن تطوير التليفزيون قال رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، ان الاعلام مش مجرد محتوي فقط، هناك ثلاث اسس نتحدث عنهم، البنية التحتية والمحتوي وتدريب العاملين، والاعلام بطبعة مكلف وتغيراته وتحديثاته كل يوم، ولازم نواكب العصر، فجيب أن تكون هناك بنية تحتية من استديوهات نستطيع أن نضع عليها المحتوي، وتم رفع كفاءة ترددات الفضائية المصرية ونطور العاملين، على مراحل. وأشار «زين» إلى أن دورنا الحقيقي هو توصيل المفاهيم الصحيحة وليست المغلوطة للناس، ومثلما استضفنا الفنان محمد رمضان، يتم الآن التحضير لحلقة للدكتور الكبير مجدي يعقوب .