شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يترأس قداس بدء الصوم الكبير فى وادى النطرون.. ويُسيّم 25 كاهنأ جديداً (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية صلاة القداس الالهى صباح الاثنين بدير القدس الانبا بيشوى فى وادى النطرون بمناسبة بدء الصوم الكبير أطول صوم مقدس فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية ومدته 55 يوماً ينتهى بأسبوع الالام ثم عيد القيامة المجيد.

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وشارك البابا الصلاة عدد من أساقفة المجمع المقدس والاباء الرهبان بأديرة وادى النطرون وبحضور المئات من الشعب القبطى. وعقب الصلاة أتم البابا طقوس سيامة 25 كاهنا للخدمة الروحية في مختلف الكنائس القبطية بالمحافظات وبلاد المهجر حيث سام ثلاثة كهنة لمدينة المحلة الكبرى وهم القس دوماديوس والقس مينا لكنيسة العذراء مريم بالمحلة الكبرى، والقس بطرس كاهنًا عامًّا بالمحلة، واثني عشر كاهنًا للقاهرة،هم القس بطرس كاهنًا عامًا بالقاهرة، والقس بولا لكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارجرجس بمدينتى، والقس صموئيل لكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بشيراتون، والقس أنطونيوس لكنيسة الشهيد فيلوباتير أبي سيفين والقديس الأنبا مقار بالتجمع الأول، والقس ثيؤدور والقس رويس لكنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية، والقس مينا كاهنًا لكنيسة العذراء مريم بالأميرية، والقس ميخائيل لكنيسة دير الملاك البحري، والقس أرسانيوس لكنيسة الشهيد مارجرجس بمنشية الصدر، والقس بطرس والقس بولس لكنيسة الشهيدة دميانه بالوايلي، والقس أندراوس لكنيسة القديسين الأنبا بيشوى والأنبا كاراس بمدينة النور الزاوية الحمراء، وللمهجر سام قداسة البابا القس جوناثان لكنيسة القديسين الأنبا شنودة والأنبا بيشوي بميلبورن أستراليا، كما سام سبعة كهنة لخدمة الكرازة في أفريقيا، وهم القس فيلبس والقس رافائيل والقس دانيال والقس مايكل والقس مينا والقس بيشوي والقس إسحاق ككهنة عموم للكرازة في أفريقيا، إلى جانب سيامة اثنين من الكهنة العموم للكرازة، وهما القس كيرلس والقس بيتروس.

وبدأ جموع الاقباط اليوم الاثنين رحلة أطول صوم مقدس فى الكنيسة القبطية الارثوذكسية حيث يستمر لمدة 55 يوماً يختتم بليلة السبت المعروفة بـ"سبت النور" أو ليلة عيد القيامة المجيد والمقرر يوم الاحد الموافق 19 أبريل المقبل.

ويتم اقامة قداسات إلهية يومية طيلة 55 يوماً متزامنة مع الصوم الكبير حيث صامه السيد المسح وأشار اليه الكتاب المقدس "الانجيل" وتعد فترة الصوم الكبير هي فترة الالتقاء بالله أكثر وهى فترة الربيع الروحي للنفس البشرية وتعد خزين الروحانيات طوال العام . وفى هذا الصوم يمتنع الاقباط عن تناول جميع المنتجات الحيوانية ومشتقات الألبان أو الأسماك، على عكس صوم الميلاد، ويتكون الصوم الكبير من ثمانية آحاد لكل منها اسم من بينها أحد السعف .