شكرا لقرائتكم خبر عن المحافظات تواصل شن حملات الإزالة ودراسة طلبات التقنين والتظلمات لتوفيق الأوضاع‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت الأجهزة المحلية والتنفيذية شن حملات الإزالة والتعديات على الأراضي الزراعية والمصارف والترع في المحافظات، وتابع المحافظون سير عمليات الإزالة مشددين على تنفيذ القانون وإزالة التعديات أولا بأول.

في المنوفية، أعلن اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، أن عدد طلبات التقنين التي تقدم بها أهالى المحافظة لتوفيق أوضاعهم بلغ ٦٥٢٤١ طلب وتم استبعاد ٤٠٠١ طلب وقبول٩٠ آخرين عقب تقديم تظلمات. وأشار «المحافظ» إلى استمرار شن الحملات الأمنية مكبرة في المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن، فضلا عن القيام باسترداد ٢٠٠٠ فدان الأسبوع المقبل بمدينة السادات.

وفي بني سويف، تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أعلن عن إزالة 38 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 10148 متر من أراضي أملاك الدولة بكفر الجزيرة وكوم أبوخلاد مركز ناصر بواقع 32 حالة أرض أملاك دولة و6 حالات على أرض تابعة لحماية النيل، ليصل بذلك إجمالي العدد الإجمالي للحالات التي تمت إزالتها «حتى الآن» إلى 697 حالة، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة.

وأشار إلى أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات حملات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة.

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وفي المنيا، إزالت شرطة المرافق العامة بالتنسيق مع الوحدات المحلية، 611 مخالفة تعدي على المرافق العامة، والدولة بمراكز المحافظة التسع، وتحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التصرف. وشدد اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، على إزالة المخالفات أولا بأول.

وفي كفر الشيخ، أكد المحافظ على تنفيذ 30 قرار إزالة حالات مباني بمساحة 8000م وتم تنفيذ عدد 5 اخلاء ادارى خلال اليوم التاسع عشر على التوالي بالموجة الـ15 بمدينة مصيف بلطيم.

ووجه المحافظ، بتنفيذ القانون وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم لإجراءات التقنين والتصالح. وفى البحيرة، قامت مديرية الرى بالبحيرة بالتنسيق مع الوحدتين المحليتين لمركزى الدلنجات وأبوالمطامير بتنفيذ 52 قرار إزالة لتعديات على حرم الترع والمصارف بنطاق المركزين.

وقال المهندس عامر شكري، مدير مديرية الرى بالبحيرة، إنه تم تنفيذ عدد 52 قرار إزالة على مساحة 2289 مترًا على مصرف الدلنجات ومصرف أنطونيادس

ومصارف أبوالمطامير، عبارة عن أكشاك وزراعات ومبانى. وفى الشرقية، أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إزالة 151 حالة تعدى مبانى مخالفة، على أراضى أملاك الدولة بمساحة 28 ألف 350 مترًا بمركز مشتول السوق.

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن وإزالة المخالفة في المهد، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.