شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يطالب المؤسسات الصحفية والمواقع الإلكترونية بتوفيق أوضاعها (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهاب المجلس الاعلي للإعلام، بجميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الالكترونية، سرعة التوجه إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتوفيق اوضاعها، وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018، ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة اشهر، من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، والتي تم العمل بها اعتبارا من 17 فبراير 2020 «وهو اليوم التالي لتاريخ النشر بالجريدة الرسمية» وذلك اعمالا لنص المادة الثانية من القانون رقم 180 لسنة 2018 المشار الية .

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وأضاف المجلس في بيان صحفي، بالإشارة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 ،باصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ونوه المجلس إلى أن اللائحة التنفيذية المشار إليها أعدتها لجنة الخبراء من بينهم ممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي الاعلام والصحفيين، وتم التوافق بين جميع اعضاء هذه اللجنة على كل ما ورد بمشروع اللائحة التنفيذية من أحكام.

وقد استوفت اللائحة التنفيذية جميع اجراءاتها التشكيلية بما فيها أخذ رأي كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ونقابتي الاعلام والصحفيين، وقد ابدت جميع هذه الجهات موافقتها على جميع ما ورد بمشروع الائحة التنفيذية قبل اصدارها .