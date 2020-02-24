شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يحيل اتفاقية «شمال سيناء» و3 مشاريع قوانين للجان النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على مبادرة شمال سيناء الموقعة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب لمناقشتها وإعداد تقرير بشأنها.

كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

وعلى صعيد متصل، أحال «عبدالعال»، مشروع قانون تقدم به النائب سعيد طعيمة و60 نائباً أخرين أي أكثر من عشر أعضاء المجلس، لتعديل قانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والمصادرة على أموال الجماعة الإرهابية والإرهابيين، إلى لجنة الشؤون الدستورية، كما أحال مشروع قانون تقدم به النائب خالد عبدالعزيز شعبان لتعديل قانون الضريبة على الدخل للجنة الخطة والموازنة.