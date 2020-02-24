شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جزئي لعقار قديم غرب الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق بحي الجمرك في الإسكندرية، الاثنين، وذلك دون حدوث إصابات. تلقت غرفة عمليات حي الجمرك، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من العقار رقم 11 شارع نصر الدين، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع الحادث.

وتبين من المعانية أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، ويقيم به أسرة واحدة، وانهيار وجدران وسقف الطابقين العلويين، دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة.

وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، إنه جرى وضع حواجز حديدية حول العقار حفاظاً على حياة المواطنين، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

انهيار جزئي لعقار قديم غرب الإسكندرية