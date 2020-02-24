شكرا لقرائتكم خبر عن لبحث تطورات «سد النهضة».. مدبولي يترأس اجتماع «العليا لمياه النيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، الاثنين، اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومشاركة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وممثلي وزارات الدفاع، والخارجية، والمخابرات العامة.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، تمهيدًا للمشاركة المصرية في الاجتماع الذي وجه الدعوة إليه وزير الخزانة الأمريكي لوزراء خارجية ومياه الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) في واشنطن، يومي ٢٧ و٢٨ فبراير الجاري، بمشاركة رئيس البنك الدولي.