شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يوافق على دعم القليوبية بـ10ملايين جنيه لتطوير كورنيش بنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، على دعم محافظة القليوبية بمبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة منطقة الكورنيش بمدينة بنها بالمحافظة، جاء ذلك خلال تفقد الوزير شعراوى واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لمنطقة الكورنيش اليوم بحضور نواب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الوزارة.

ووجه اللواء محمود شعراوى، بضرورة تطوير الكورنيش على أفضل صورة ممكنة ليكون ممشى سياحى يليق بابناء محافظة القليوبية وزوارها من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه سيتم توفير بعض الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنطقة عقب عملية التطوير بالإضافة إلى مدها بخدمات تلبى احتياجات المواطنين ومنها سيارات طعام صحية وآمنة بما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وفقاً للشروط الخاصة بذلك.

كان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، قد رحب بوزير التنمية المحلية، خلال زيارته لديوان عام محافظة القليوبية، معلنا أنها الزيارة الأولى للوزير منذ توليه مهام منصبه، فيما وجه شعراوى الشكر لمحافظ القليوبية، مؤكدا أنه له خبرة كبيرة فى العمل المحلى منذ أن كان محافظا لمحافظة قنا علي مدار 7 سنوات، مشيرا إلى أن القليوبية محافظة صعبة حيث أن الجزء الحضرى بها أقل بكثير من الريف، وبها العديد من المشاكل فى عدة قطاعات مختلفة، ونتمنى سرعة حل تلك المشاكل.

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وأضاف الوزير خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بديوان عام المحافظة، أن الدولة تأمل الخير للمحافظة، مشيرا إلى أنه ارتفعت نسبة الشكاوى فى الوقت الأخير بالمحافظة، نتيجة سرعة المردود الخاص بها وحلها علي أرض الواقع.

ومن المقرر أن يتفقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، المحطة الوسيطة التي يتم إنشاؤها بشبرا الخيمة، ثم التوجه لمدينة الخانكة لتفقد مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، كما سيتفقد قطعة الأرض التي سوف يتم تخصيصها لإنشاء محطة وسيطة مجاورة للمصنع، ثم تفقد محطة المياه بمنطقة الشروق الاستثمارية بالخانكة.

وقامت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والعميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، وطلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، بمتابعة أعمال مصنع تدوير المخلفات بعرب العليقات، وكمية المخلفات التي تم دخولها للمصنع بالطن من مجالس المدن والمتعهدين الخاصين بنقل القمامة من المنبع إلي المصنع، وكذا رفع مقاسات قطعة الأرض التي سوف يتم تخصيصها لمحطة وسيطة مجاورة للمصنع