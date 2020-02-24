شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط:"كنت بقول للطلبة ما تقولش عاوز وظيفة..قول هخلق وظايف لغيرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه ليس لدينا ثقافة العمل الحر منذ عشرات السنين، ولا لدينا البيئة التى تحتضن أصحاب الأفكار، لافتة إلى أن ذلك التوجه بدأ فى التغير منذ فترة.

وأضافت هالة السعيد، " كنت دايما بقول للطلبة أنا مش عاوزاكم لما تتخرجوا تقولوا هنشتغل فين، قول أنا هخلق وظيفة ليا ولزمايلي".

وأعلنت وزيرة التخطيط، أن الوزارة لها بروتوكول مع جامعات دولية ليحصل أساتذة الجامعات على ماجستير من الخارج فى ريادة الأعمال، مؤكدة: "دربنا 36 ألف طالب علي هذا الفكر"، وحول ما تطرق إليه بعض النواب عن زيادة البطالة، أوضحت السعيد أن هناك ما بين 750 إلى 850 ألف خريج جامعى سنويا، وهو ما يعد قنبلة، حيث يشعر الخريج الجامعى بقدر من الإحتقان.

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