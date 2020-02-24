أخبار مصر

رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يشاركان في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/38
  • 2/38
  • 3/38
  • 4/38
  • 5/38
  • 6/38
  • 7/38
  • 8/38
  • 9/38
  • 10/38
  • 11/38
  • 12/38
  • 13/38
  • 14/38
  • 15/38
  • 16/38
  • 17/38
  • 18/38
  • 19/38
  • 20/38
  • 21/38
  • 22/38
  • 23/38
  • 24/38
  • 25/38
  • 26/38
  • 27/38
  • 28/38
  • 29/38
  • 30/38
  • 31/38
  • 32/38
  • 33/38
  • 34/38
  • 35/38
  • 36/38
  • 37/38
  • 38/38

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يشاركان في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، والدكتور على عبد العال ، رئيس مجلس النواب، اليوم الأثنين ، في احتفال سفارة الكويت في مصر بالعيد الوطنى للكويت بحضور السفير محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، وبمشاركة عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة.

وخلال كلمته في الاحتفال، أكد محمد صالح الذويخ، سفير الكويت في مصر، على عمق ومتانة العلاقات الكويتية المصرية على مستوى القيادتين السياسيتين والشعبين الشقيقين.

وأعرب السفير الذويخ ، عن سعادته لحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفي مدبولي ووجه الشكر له والضيوف المشاركون باحتفالية العيد الوطني لدولة الكويت التاسعة والخمسين. 

واضاف الذويخ خلال كلمته باحتفالية العيد الوطني وتحرير الكويت ان الوطن عاد بالكامل بإكليل النصر بسواعد الشهداء واشقاناء العرب من ٢٩ عام .

وقال ان الاحتفالية لها له مذاق خاص لانها على أرضه مصر ارض الكنانة الذي بادلها الجميع مشاعر الحب والود من الخليج الى المحيط. 

وتابع سفير الكويت " لابد لنا ان نذكر المواقف الكثيرة لمصر تجاه الكويت والداعمة لها في كل الأوقات" .

وأشار إلى أن العلاقة بين مصر والكويت علاقة متميزة ولها تاريخ لافتا إلى أن الكويت تشرفت بزيارة لرئيس عيد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وأعقبتها زيارة لرئيس وزراء الكويت السابق وهذا يبين مدى العلاقة بين البلادين .

واضاف السفير الكوينى :"لا يسعني إلا أن أؤكد بفخر أن العلاقة  بين مصر والكويت ماضية على درب التقدم والازدهار والعلاقات المميزة بين البلدين

حضر الاحتفال وزير التموين، على مصلحى، وزيرة التضامن ، نيفين القباج ، ، والسفير حسام ذكى، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، ووزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى ووزير الأسبق خالد عبد العزيز، وعدد من السفراء العرب والأجانب في مصر، فضلا عن رجال الفن والثقافة والإعلام.

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (1)
ادكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسفير الكويتى محمد صالح الذويخ

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (2)
الدكتور على عبد العال يصل احتفالية سفارة الكويت بالعيد الوطنى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (3)
أسامة هيكل وزير الإعلام والدكتور على عبد العال

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (4)
أسامة هيكل وزير الإعلام يصافح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب
احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (5)
حفل العيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (6)
سفارة الكويت تحتفل بالعيد الوطنى للدولة

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (7)
أعضاء البعثة الدبلوماسية الكويتية فى مصر تستقبل المهنئين بالعيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (8)
توافد الحضور على السفارة الكويتية للاحتفال بالعيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (9)
سفارة الكويت تستقبل المهنئين بالعيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (10)
الزميل مصطفى عنبر يشارك باحتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (11)
سفراء الدول الأجنبية فى العيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (12)
جانب من الحضور بسفارة الكويت للتهنئة بالعيد الوطنى للدولة

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (13)
العيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (14)
فوزية سراج الدين والدكتور على مصلحى وزير التموين

 

Advertisements
احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (15)
السفير حسام ذكى الأمين العام المساعد بالجامعة العربية والزميل مصطفى عنبر

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (16)
السفير حسام ذكى يتوسط مجموعة من رجال الصحافة

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (17)
العيد الوطنى لدولة الكويت

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (18)
سفارة الكويت فى مصر تحتفل بالعيد الوطنى للدولة

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (19)
الدكتور مفيد شهاب والسفير التونسى فى مصر

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (20)
الدكتور فاروق حسنى يشارك فى الاحتفال بالعيد الوطنى الكويتى

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (21)
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والسفير الكويتى محمد الذويخ

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (22)
السفير الكويتى فى مصر ورئيس الوزراء

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (23)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (24)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (25)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (26)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (27)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (28)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (29)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (30)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (31)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (32)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (33)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (34)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (35)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (36)
 

 

احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى (37)
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب يشاركان في احتفال سفارة الكويت بالعيد الوطنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا