شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات: خدمات الإنترنت ذات جودة عالية على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ممثل الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات محمد عبد الفتاح، أن خدمات الإنترنت الأرضي شهدت طفرة لاسيما في ضوء المجهودات المبذولة والاستثمارات، التي تم ضخها في مشروع تحويل الكابلات الأرضية (نحاسية) إلي كابلات فايبر، وارتفعت السرعات حالياً لتصل إلي 30 ميجا / الثانية.

جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، لحل إشكالية ضعف شبكات المحمول والوقوف على مدى إلتزام محطات التقوية بمعايير السلامة، فى ضوء 5 طلبات إحاطة مقدمة من النواب.

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وقال محمد عبد الفتاح، إن كافة التقارير الصادرة عن المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حول جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر؛ أظهرت تحسن نتائج قياس جودة خدمة الإنترنت لشركات المحمول الأربعة.

في سياق متصل، شدد النائب أحمد البعلي،علي ضرورة التوعية من قبل وزارة البيئة حول مدي سلامة وأمان إبراج محطات التقوية لمصر، في ضوء ما صرحت به الجهات المعنية حول تطبيق الأشتراطات وعدم تشغيل أي محطة إلا بعد استيفائها هذه الاشتراطات