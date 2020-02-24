شكرا لقرائتكم خبر عن صور .."الزراعة" تنفذ البرنامج الثالث لمشاركة المرأة الريفية لمواجه غش المبيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، تنفيذ برنامج تدريبى لدمج المرأة الريفية فى الزراعة النظيفة، بهدف التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات والغش، وبدء البرنامج الثالث بمحافظة سوهاج، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات للتصدى لضبط أسواق بيع المبيدات والحد من عمليات الغش والتهريب للمبيدات، منها تفعيل مراكز للرقابة وبيع وتداول المبيدات فى الأسواق، وتفعيل الضبطية القضائية.

قال الدكتور مصطفى عبد الستار، الأمين العام للجنة مبيدات الآفات، فى تصريحات لـ " الخليج 365 "، أنه يتم حاليا تنفيذ البرنامج التدريبى الثالث لدمج المرأة الريفية في الزراعة النظيفة، بهدف التقليل من مخاطر التعرض للمبيدات، والبرنامج يتم تنفيذه بمحافظات الصعيد، وبالتعاون مع مشروع حياة، لافتا إلى مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء في مجال المبيدات، وذلك في إطار توجه الدولة لرفع المستوى المعرفى والسلوكى للأسرة المصرية وتم تنفيذ البرنامج بمراكز عديد ة منها اخميم و سأقلته -محافظة سوهاج .

وأضاف الأمين العام للجنة مبيدات الآفات ، أنه اتساقا مع اهداف استراتيجية 2030 ادراج لجنة المبيدات خطة عمل لإدماج المرأة في التنمية الزراعية في مصر كبرنامج محورى وكبرنامج رئيسيى لتعزيز قدرة المرآة الريفية وتوعيتها بقضايا الأمان والسلامة الصحية والبيئة اثناء العمل الزراعى، لزيادة قدرتها على العمل اللائق ومحاربة الفقر وتوفير فرص عمل في قطاع الزراعة المصرية وزيادة الإنتاج الزراعى.

وتابع " عبد الستار "، أن المرأة الريفية تشكل الدعامة الأساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي فى كل بلدان العالم، بما فيها العالم العربي، إذ يعد القطاع الزراعي الأكثر استيعابا للنساء، ويمثل 30% من القوى العاملة ويؤمن 50% من إجمالي الإنتاج الغذائى والزراعى العالمى، وترتفع نسبة العاملات في القطاع الزراعي في مناطق من آسيا وأفريقيا ، بالإضافة الى التنسيق الفعلى بين الجهات المعنية باستيراد وتداول المبيدات فى مصر والرقابة عليها للحد من المهرب والمغشوش، و تفعيل أعمال الرقابة والتتبع على المحال.











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