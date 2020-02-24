شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز من السياحة لزوار الجناح المصرى فى بورصة برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة السياحة والأثار، أن الدكتور خالد العنانى سيعتمد أسلوب جديد هذا العام فى التسويق لمصر داخل الجناح المصرى ببورصة برلين الدولية للسياحة ITB، حيث قرر وزير السياحة والآثار عمل "تومبولا" – مسابقة يتم خلالها سحب للزوار – على مصر لزوار معرض برلين السياحى، يخصص خلالها جوائز تتمثل فى رحلات لمختلف المقاصد السياحية المصرية، وهى فكرة يتم تطبيقها لأول مرة فى الأجنحة المصرية بالبورصات السياحية تشجيعا للسياحة.

ولفت إلى أعداد الفائزين ستتراوح من 20 إلى 30 فرد والجوائز عبارة عن رحلات شاملة الطيران والإقامة مجانا لعدد من المقاصد السياحية لمصر وستشمل دمجا لأنماط سياحية مختلفة بين الشاطئية والثقافية، حيث تم التنسيق بين وزارة السياحة والأثار وغرفة الفنادق وشركات الطيران لتنظيم تلك الرحلات والانتهاء منها قبل بدء فعاليات البورصة.

ونوه المصدر إلى هذا نوع من التسويق يتم اعتماده لأول مرة من قبل وزارة السياحة والأثار للترويج للمقصد السياحى المصرى، وسيكون لها صدى جيد لمضاعفة الإقبال من الزوار على الجناح المصرى، والتعرف على الإمكانيات السياحية والأثرية التي تمتلكها مصر.

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وتنطلق فعاليات البورصة السياحية في برلين في الفترة من 4 إلى 8 مارس المقبل، بمشاركة 10 آلاف عارض من 180 دولة، وتكمن أهمية البورصة في عقدها بألمانيا التى تعتبر من أكبر الدول المصدرة للسياحة على مستوى العالم في 2019، حيث سافر 55 مليون ألماني للسياحة بمختلف دول العالم، زار مصر منهم 2.5 مليون سائح .

وشاركت مصر العام الماضى فى البورصة بجناح كبير بلغت مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر، وجناح لشركة مصر للطيران، وجناح لشركة آير كايرو.