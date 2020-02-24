شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات لشفط مياه اﻷمطار بمحاور القاهرة والجيزة لمنع الحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت ظهر اليوم الأثنين سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

وتلقت اﻹدارة العامة للمرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور و ميادين القاهرة و الجيزة ، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور بسبب سقوط اﻷمطار و على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط و سحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.

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وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبلغ ذروتها اليوم الاثنين 24 فبراير، وتمتد إلى مدن القناة وخليج السويس ومناطق من سيناء تصل لحد السيول وتكون متوسطة على مناطق من جنوب البلاد، ومن المتوقع أن تستمر ذروة الأمطار على سيناء ومدن القناة يوم غدا الثلاثاء المقبل، وتخف حدتها على السواحل الغربية والوجه البحرى، على أن يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة اليوم الإثنين بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام .

وأشارت الهيئة إلى أن الرياح ستكون معتدلة تنشط أحيانا على مناطق متفرقة مما يزيد الاحساس ببرودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الثلاثاء على البحر الأحمر .

وفيما يتعلق بحالة الطقس بالقاهرة الكبرى خلال هذا الفترة، كشفت هيئة الأرصاد أن هناك فرص أمطار تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا اليوم الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، ومن المتوقع غدا الثلاثاء 25 أن تسقط الأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة .