شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تتلقى 23 ألف شكوى خلال أسبوع وتنجح فى إنهاء 99% منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، فى بيان لها اليوم الإثنين، أن خدمة الخط الساخن 121 خلال أسبوع وفى الفترة من 16 فبراير حتى 23 فبراير 2020 بلغت حوالى 23983 شكوى نجحت الوزارة فى الانتهاء من معظمها بمعدل رد يصل إلى حوالى 99.95% مما يؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه قطاع الكهرباء لسرعة الإستجابة لحل شكاوى المواطنين.

وتضمن التقرير أيضاً عرضاً مفصلاً عن معدل الرد على الشكاوى الفنية والتجارية المقدمة من المواطنين على مستوى شركات توزيع الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية حيث بلغت عدد المكالمات الواردة للخط الساخن 121 حوالى (8) مليون مكالمة منها حوالى 4601884 بلاغ فنى و 315825 بلاغ تجارى من شركات توزيع الكهرباء الـ 9.

فيما بلغ عدد الشكاوى التجارية بشركات توزيع الكهرباء بلغ حوالى 3 مليون 137 شكوى حيث تلقت شركة الاسكندريه لتوزيع الكهرباء 37 الف 766 شكوى و تلقت شركة البحيرة 4467 الف و شركة القناة 15 الف ، و جنوب الدلتا 34 الف ، و شركة جنوب القاهرة مليون 70 الف ، و شمال الدلتا 26 الف شكوى ، شمال القاهره مليون 91 شكوى ، مصر العليا 9 الاف ، و شركة مصر الوسطى 14 الف شكوى.

كما تلقت خدمة الخط الساخن 121 أيضاً 340517 إبلاغ عن قراءات ، و20601 إبلاغ عن سرقات ، و11756 إبلاغ عن أعمدة إنارة.

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وكذلك 18042 استعلام عن متأخرات تحصيل و620حساب فواتير و920627 إستفسارات

وجدير بالذكر أن خدمة الخط الساخن 121 تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بجميع شركات التوزيع على جميع أنحاء الجمهورية ، وقد تم تعهيد تلك الخدمة إلى أحد الشركات المصرية المتخصصة في خدمة العملاء ومراكز الاتصال بهدف تقديم خدمة طبقاً للمعاير العالمية ،

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متابعة تطبيق الآليات المختلفة للتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات والتى تتمثل إلى جانب خدمة الخط الساخن 121 فى المنظومة الإلكترونية لتلقى شكاوى الجمهور أيضاً خدمة كل من الموقع الإلكترونى للوزارة ، الشكاوى الواردة للمكتب عبر قنوات التواصل المختلفة ( جهات حكومية ـ برقية ـ خطاب ـ فاكس ـ تليفون ... ) ، تطبيق إرتفاع شكوى الفواتير وSMS ، وبوابة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء

وتهدف تلك الخدمات إلى تحقيق المشاركة الإيجابية بين قطاع الكهرباء والمواطن لرفع مستوى الأداء وتقديم خدمة مميزة للمشتركين، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمات المقدمة بأحسن جودة وفى أقل وقت ممكن، وذلك فى إطار التنمية المستدامة لمصرنا الحبيبة.

