شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة تغرق طريق مصر - الإسكندرية الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق مصر الإسكندرية الزراعي اليوم الإثنين، سقوط أمطار غزيرة، ما أدى لتباطؤ حركة المرور، مع طقس بارد نهارًا.

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كان الخبراء، أكدوا أن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا باردًا نهارًا، شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا متوسطة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح تنشط أحيانًا، ويشهد جنوب الصعيد طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلاً، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة مثيرة للأتربة.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.