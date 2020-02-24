شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محافظ القاهرة يشرف على شفط مياه الأمطار بطريق النصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على أعمال شفط مياه الأمطار بطريق النطر وأمام المنصة، كما تابع أعمال شفط الأمطار التى تتم بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى بالقاهرة.

وتمركزت عدد من معدات شفط المياه بنفقى العروبة والثورة، شرق القاهرة، لشفط مياه الأمطار بشكل مستمر بالتزامن مع تزايدها، وشهدت عدد من الطرق ارتفاع منسوب مياه الأمطار ما عطل حركة المرور.

وشهدت عدة مناطق متفرقة بمحافظتى القاهرة والجيزة، تساقط أمطار متوسطة الي غزيرة، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة، حيث دفعت أجهزة محافظتا القاهرة والجيزة، معدات شفط المياه بأماكن تجمع مياه الأمطار ومطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، لشفط المياه ومنع تراكمها بالتزامن مع سقوط الأمطار، كما كثفت محافظة القاهرة من المعدات بنفقى الثورة والعروبة شرق القاهرة لمتابعة عمليات الشفط والاستعداد حال تزايد الأمطار مع التقلبات الجوية.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر، وذلك تزامنا مع موجة الطقس السئ التى ضربت البلاد بداية من السبت الماضى، وصاحبها انخفاضا ملحوظا فى على أغلب الأنحاء .

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وامتدت موجة الطقس السئ للعاصمة، حيث تغطى سماء القاهرة والجيزة سحب كثيفة وغيوم، وسط سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى ونشاط للرياح تسبب فى زيادة الاحساس ببرودة الأجواء .

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى، طقسًا مائلاً للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطارًا رعدية من متوسطة إلى غزيرة، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقسًا مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانًا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلاً، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة ورعدية على مناطق متفرقة تمتد إلى شمال سلاسل جبال البحر الأحمر والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وشمال الصعيد طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس مائل للدفء نهارا، شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجات، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 11 درجات، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 8 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 8 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 11 درجة.