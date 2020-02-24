بعد 9 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن. تبلغ لقسم شرطة المنيا الجديدة بمديرية أمن المنيا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة به (شاشة تليفزيون -ثلاجة -بعض الملابس). تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة وهم تشكيل عصابي مكون من (8 عناصر إجرامية -مقيمين بمحافظة القاهرة). Advertisements عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات أقروا بها واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم (8) وقائع بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - 13شاشة "تليفزيون - حاسب آلي" - بعض المشغولات الذهبية وزنت حوالى 100 جرام" - 14 جهاز ريسفير - 4 جهاز مكبر صوت "صب" - 5 مكواه منزلية - 2 دفاية كهربائية- 6 مروحة استاند - مكنسة كهربائية - موتور رفع مياه - 3 اسطوانة غاز - 11 بطانية - 1 سجادة - 5 كشاف يد كبير - كمية كبيرة من الملابس - هاتف محمول تابلت - أدوات مطبخ - طقم فضيات - 2 شمعدان فضي - حقائب مختلفة الأحجام - جيتار موسيقى - 18 ساعة يد مختلفة الأنواع). وأضاف المتهمين بقيامهم بالتصرف فيها بالبيع لدى عملائهم، واقتسام المبالغ المالية فيما بينهم، وبمواجهة عملائهم أيدوا ما جاء بأقوال المتهمين وعلمهم بأن المضبوطات من متحصلات جرائم سرقة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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