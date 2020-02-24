ضبط مقاول هارب من غرامات بمليون و300 ألف جنيه بالمطرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على مقاول هارب من دفع 23 مليون جنيه غرامات بمنطقة المطرية.

تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المطریة، من ضبط المدعو ع ر مقاول ومقیم شارع أحمد قدري دائرة القسم والمطلوب التنفیذ علیه في عدد 7 حكم غرامات مباني بإجمالي غرامات مالیة مستحقة بلغت ثلاثة وعشرون مليون وثلاثمائة واثنان وثمانون ألف جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، والعميد أشرف عبد العزيز، مأمور قسم المطرية، إلى النيابة العامة.