ضبط عاطلين بحوزتهما 25 كيلو بانجو في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة ادفو بمديرية أمن أسوان عقب تحريات مسبقة وإذن صادر من النيابة العامة من ضبط (عاطلين – "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (بندقية آلية -بندقية خرطوش -23 طلقة مختلفة الأعيرة -25 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر). بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما المخدر للإتجار، والسلاح لاستخدامه في نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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