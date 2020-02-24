مباحث العمرانية تداهم وكر مسجل خطر لتجارة الهيروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
ألقى ضباط مباحث العمرانية، القبض على مسجل خطر؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الهيروين.
أكدت تحريات الرائد محمد نجيب معاون مباحث العمرانية، اتجار عاطل له معلومات جنائية مسجلة، في المواد المخدرة، متخذاً منطقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمسكنه، وبحوزته 2 أسطوانة من مخدر الهيروين و9 لفافات لذات المخدر وزنت جميعها 570 جراما وهاتفي محمول ومبلغ مالي.
أمام المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، اعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة نشاطه الإجرامي، والهاتفان للاتصال بعملائه.
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