وزير الداخلية يشهد مراسم تخريج دفعة استثنائية وطلاب الدور الثاني لكلية الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شهد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية صباح اليوم الإثنين، مراسم تخريج وحلف اليمين لطلبة الدفعة الاستثنائية "أطباء"، بقسم الضباط المتخصصين، والدور الثاني من طلبة "السنة الرابعة" بكلية الشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدي الوزير وقيادات الأكاديمية.

وقام الخريجين بأداء اليمين أمام الوزير، تمهيداً لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية .

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وهنأ وزير الداخلية، الخريجين بمناسبة انضمامهم للمؤسسة الأمنية، مؤكداً على ضرورة أن يكون الخريجين الجدد عنواناً صادقاً لهيئة الشرطة في شتى المواقع وأن يضعوا القسم الذى أقسموه نصب أعينهم وأمن المواطنين أمانة في أعناقهم والحفاظ على ثقتهم محور عملهم، مؤكداً أن أول متطلبات العمل في جهاز الشرطة هو التحلي بالانضباط والخلق والاستمرار في البرامج التدريبية كونهم المنطلق الرئيسي نحو كسب ثقة المواطنين .

وأشار وزير الداخلية، إلى أهمية الدور الذى يضطلع به قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية في توفير الرعاية الصحية لرجال الشرطة وأسرهم والمساهمة في تقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، مؤكداً حرص الوزارة على اختيار أفضل العناصر وتأهيلهم وتوفير أحدث المعدات والأجهزة الطبية المتطورة بهدف تعزيز جودة وكفاءة الخدمات العلاجية التي تقدم وتوفير أفضل مستويات الرعاية تقديراً لما يُبذل من جهود وتضحيات حفاظاً على أمن الوطن واستقراره.

وأعرب الوزير عن تمنياته للخريجين بالنجاح والتوفيق في أداء واجبهم.