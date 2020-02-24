للاطلاع.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر" لـ 8 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 8 مارس المقبل للاطلاع.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.